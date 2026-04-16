Malatya'da traktörle kayısı ağacı arasına sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, kayısı bahçesini ilaçladığı sırada traktörle ağaç arasında sıkışan sürücü, hayatını kaybetti.



Yuvalı Mahallesi'ndeki kayısı bahçesinde traktörüyle ilaçlama yapan Ferhat Boztepe (54), henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan traktörle kayısı ağacının arasına sıkıştı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Boztepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Boztepe'nin cenazesi, otopsi için Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

