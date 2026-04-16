Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da deprem konutlarının hak sahiplerine teslimi sürüyor

        Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Altıntop TOKİ 2. Etap konutlarının anahtar teslim törenine katılarak vatandaşların mutluluğuna ortak oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 09:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğanşehir ilçesinde yapımı tamamlanan Altıntop TOKİ 2. Etap konutlarında anahtar teslim heyecanı yaşandı.

        Toplam 334 konutun teslim edileceği bu etapta hak sahibi vatandaşlar modern ve güvenli yeni yuvalarına kavuştu.

        Teslim edilen konutları yerinde inceleyen Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, çevre düzenlemeleri hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

        Sungur, daha sonra anahtarlarını teslim alan ailelerle bir araya gelerek sohbet etti.

        Teslim sürecinin başarıyla tamamlandığını belirten Kaymakam Sungur, vatandaşların yeni evlerindeki mutluluğuna şahitlik etmenin kendileri için büyük bir memnuniyet vesilesi olduğunu söyledi.

        Sungur, yeni konutların tüm hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

