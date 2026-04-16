Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü Özelif Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davaya devam edildi

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 kişinin hayatını kaybettiği 2 bloklu Özelif Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar N.S, İ.V. S.Ç, müşteki Adnan Emre, Yunus Emre, Burak Emre ile taraf avukatları ve tanık inşaat mühendisi Selami Kılıç katıldı.

        Kilis Apartmanının yöneticisi Adnan Emre, Kahramanmaraş merkezli depremde binada bulunmadığını anlatarak, "Elazığ depreminde bina hasar aldı. Talebim üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden hasar tespiti için geldiler, hasar yoktur dediler. Duvarlarda çatlaklar vardı. Binanın arkasında temeldeki kolonda çatlak vardı."

        Burak Emre de depremde Kilis Apartmanının çökmesiyle yaralandığını, sorumlulardan şikayetçi olduğunu söyledi.

        Yunus Emre ise Elazığ depreminden sonra duvarlarda gözle görünür çatlakların oluştuğunu, DASK'tan ödeme almadıklarını ifade etti.

        İnşaat Mühendisi Selami Kılıç ise Elazığ depreminden sonra Malatya Valiliğinin görevlendirmesiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü adına hasar tespit çalışmalarına katıldığını kaydederek, "Zaviye Mahallesi civarında çok sayıda bina kontrol ettik. Kontrol ettiklerimizde ağır hasarlı bina gözlemlemedik. Kilis ve Baydoğan Apartmanı'nı tam hatırlamıyorum, yanlış anımsamıyorsam, az hasarlı diye hatırlıyorum. Hasar tespitlerindeki kontrollerde kiriş ve kolonlara giden çatlaklar varsa çekiçle bakıyorduk, eğer kiriş ve kolonda çatlak varsa ağır hasarlı diyorduk." diye konuştu.

        Sanık N.S. de binanın yapımı ve tüm sorumluluğunun müteahhit ile fenni mesule ait olduğunu, o dönemde belediye personeli olarak sahada kontrol yetkilerinin bulunmadığını kaydetti.

        Mahkeme heyeti ise DASK tazminatı ödenip ödenmediğinin belirlenmesi için ilgili kuruma yazı yazılmasına, bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine karar vererek, duruşmayı 18 Haziran'a erteledi.

        Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Özelif Sitesi'nin iki bloğunda 31 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

