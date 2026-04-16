Malatya'da kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı

Malatya'da kamyonla şehir içi yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı. Vali Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Malatya-Elazığ kara yolunda bir kamyonla otobüsün çarpışması sonucu yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini aktardı. Yavuz, kazada sürücülerle birlikte otobüste yolcu olarak bulunan 20 kişinin hafif yaralandığını ve yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.

