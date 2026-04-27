GÜNCELLEME - Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, saat 15.42'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 16,36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada "Malatya Battalgazi ilçemizde meydana gelen depremde olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.
