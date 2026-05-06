GÜNCELLEME - Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.
Şüphelilere ait araç ve ikametlerde yapılan aramalarda, 550 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
