Kale'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.



Kale İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay’ın katılımıyla açıldı.



İngilizce Öğretmeni Ömer Faruk Çakmak’ın yürütücülüğünde hazırlanan ve öğrencilerin merak duygusunu harekete geçirmek, araştıran, üreten ve sorgulayan bireyler yetişmesine katkı sunmak amacıyla düzenlenen fuarda, 3'ü araştırma, 2'si inceleme ve 6’sı tasarım olmak üzere toplam 11 proje sergilendi.



Öğrencilerin emek, azim ve hayal gücüyle hazırladığı projeler sergilendi.



Katılımcılar stantları incelerken öğrenciler projelerini tanıttı.



Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

