Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da "Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu" düzenlenecek

        Malatya'da "Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu" düzenlenecek

        Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında kentte "Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 22:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da "Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu" düzenlenecek

        Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında kentte "Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu" düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ, federasyon olarak 81 il, 953 ilçede teşkilatları bulunduğunu ifade etti.

        Malatya'da spora katkı sundukları için gururlu olduklarını anlatan Karadağ, "İl temsilcimiz ve antrenörlerimiz canla başla çalışıyor. Şehrin tanıtımı ve Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu için bize destek oluyorlar. Bugün çok güzel bir koordinasyon toplantısı yaptık. Atletizm topluluklarla yapılan bir spor, biz buradaki insanların moralinin düzelmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise şu an 2,5 milyar liralık spor yatırımlarının devam ettiğini söyledi.

        Yaklaşık 1,5 milyar liralık bir protokol daha imzalayacaklarını anlatan Er, şöyle devam etti:

        "Birçok branşta çalışmalarımız devam edecek. Toplam 4 milyar liralık bir spor ve gençlik yatırımı, bunların arasında kütüphanemiz de var. Gençler bizim her şeyimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Malatya'da yarı olimpik havuzlarıyla, salonlarıyla 6 büyük spor kompleksi yapıyoruz."

        Malatya'nın spor ajandasını oluşturduklarını belirten Er, "Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu'nu 7 Haziran'da düzenleyeceğiz. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışması, Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası var. Bir de Yeşilyurt Belediyesi ile yaptığımız Turgut Özal Karakucak Güreşleri var. Bunların geliştirerek uluslararası arenada daha fazla tanınırlığını sağlayacağız." diye konuştu.


        Konuşmaların ardından Başkan Er ile Karadağ, "Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu" için protokol imzaladı.

        Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ile Malatya Amatör Spor Kulüpleri Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Duran'ın da katıldığı etkinlikte, kentte uzun yıllar spora emek vermiş antrenör, idareci, sporcu ve gazetecilere hediye takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        İtiraf eski eşten geldi
        İtiraf eski eşten geldi
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip!
        Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        "Allah ıslah etsin"
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor

        Benzer Haberler

        Malatya'da spor emekçileri onurlandırıldı, Arslantepe Yarı Maratonu'nun imz...
        Malatya'da spor emekçileri onurlandırıldı, Arslantepe Yarı Maratonu'nun imz...
        Malatya Valiliği deprem sonrası son durumu açıkladı
        Malatya Valiliği deprem sonrası son durumu açıkladı
        Malatya'da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada
        Malatya'da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada
        Malatya Turgut Özal Üniversitesi 8 yaşında
        Malatya Turgut Özal Üniversitesi 8 yaşında
        Malatya'da deprem esnasında öğretmenlerin engelli öğrencileri dışarı taşıma...
        Malatya'da deprem esnasında öğretmenlerin engelli öğrencileri dışarı taşıma...
        Başkan Er, deprem sonrası sahada çalışmaları inceledi, vatandaşlarla bir ar...
        Başkan Er, deprem sonrası sahada çalışmaları inceledi, vatandaşlarla bir ar...