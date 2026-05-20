Malatya'da "Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu" düzenlenecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında kentte "Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu" düzenlenecek.



Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ, federasyon olarak 81 il, 953 ilçede teşkilatları bulunduğunu ifade etti.



Malatya'da spora katkı sundukları için gururlu olduklarını anlatan Karadağ, "İl temsilcimiz ve antrenörlerimiz canla başla çalışıyor. Şehrin tanıtımı ve Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu için bize destek oluyorlar. Bugün çok güzel bir koordinasyon toplantısı yaptık. Atletizm topluluklarla yapılan bir spor, biz buradaki insanların moralinin düzelmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise şu an 2,5 milyar liralık spor yatırımlarının devam ettiğini söyledi.



Yaklaşık 1,5 milyar liralık bir protokol daha imzalayacaklarını anlatan Er, şöyle devam etti:



"Birçok branşta çalışmalarımız devam edecek. Toplam 4 milyar liralık bir spor ve gençlik yatırımı, bunların arasında kütüphanemiz de var. Gençler bizim her şeyimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Malatya'da yarı olimpik havuzlarıyla, salonlarıyla 6 büyük spor kompleksi yapıyoruz."



Malatya'nın spor ajandasını oluşturduklarını belirten Er, "Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu'nu 7 Haziran'da düzenleyeceğiz. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışması, Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası var. Bir de Yeşilyurt Belediyesi ile yaptığımız Turgut Özal Karakucak Güreşleri var. Bunların geliştirerek uluslararası arenada daha fazla tanınırlığını sağlayacağız." diye konuştu.





Konuşmaların ardından Başkan Er ile Karadağ, "Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu" için protokol imzaladı.



Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ile Malatya Amatör Spor Kulüpleri Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Duran'ın da katıldığı etkinlikte, kentte uzun yıllar spora emek vermiş antrenör, idareci, sporcu ve gazetecilere hediye takdim edildi.

