        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya Valisi Yavuz'dan Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü mesajı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Yavuz, mesajında, kurulduğu günden bu yana milletin huzur ve güvenliğini sağlamak adına gece gündüz görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın insan haklarına saygılı ve milletin hizmetinde olan köklü bir kurum olduğunu belirtti.

        Türk Polis Teşkilatı'nın kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşın can ile mal varlığının korunmasına hayati bir rol üstlendiğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

        "Devletimizin bekası, milletimizin huzuru için gerektiğinde canını ortaya koyan kahraman polislerimiz, her türlü takdirin üzerindedir. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, görevleri başında bulunan tüm emniyet mensuplarımıza sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle, Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, tüm teşkilat mensuplarımıza ve kıymetli ailelerine selam ve saygılarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

