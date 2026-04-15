        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Malatya merkezli operasyonda 9 gözaltı

        Malatya ve Şanlıurfa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 22:06 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışma sonucunda daha önce Irak'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, sosyal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptığı, terör örgütüne maddi destek sağladığı tespit edilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik Malatya ve Şanlıurfa'da operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 2 tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 47 fişek, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ile bir miktar döviz cinsinden para ele geçirildi.

        Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

