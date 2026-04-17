Malatya Yeşilyurt Spor Başkanı Ayhan'dan Kilis 1984 maçı öncesi taraftardan destek talebi

Nesine 3. Lig 2. Grup ekibi Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı Ramazan Ayhan, play-off'a kalmak için yarın sahalarında karşılaşacakları Kilis 1984'ü yenmeleri gerektiğini belirterek taraftardan destek istedi.



Ayhan, kulüp yöneticileri Numan Özcan ve Yusuf Kocaman ile birlikte yaptığı açıklamada, devre arasında göreve geldiklerini ve ciddi transferler yaptıklarını söyledi.



Play-off'a kalmak için Kilis temsilcisini mutlaka yenmeleri gerektiğini dile getiren Özcan, şehrin kenetlenmesini istedi.



Sivil toplum kuruluşlarından, siyasi partilerden, belediye başkanlarından ve mülki idare amirlerinden takıma destek isteyen Ayhan, "Hafta sonu Malatya Yeşilyurt Sporumuza tam destek verin." dedi.



Mali destek konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten Ayhan, "Maalesef bir şirket dışında ciddi bir sponsor desteği görmedik. Herkes başarı bekliyor ama elini taşın altına koymak istemiyor." diye konuştu.



Takıma sponsor arayışı içerisinde olduklarını dile getiren Ayhan, Büyükşehir Belediyesinin Yeni Malatyaspor'dan devraldığı tesislere yaklaşık 10 milyon lira harcadığını ancak zeminin yenilenmesi dahil daha fazla yatırıma ihtiyaç olduğunu kaydetti.



Play-off'a kalmaları durumunda nisan ayında zorlu bir fikstürün kendilerini beklediğini kaydeden Ayhan, "İnşallah kazanıp play-off ile üst lige çıkacağız." dedi.

