        Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.

        Giriş: 07.04.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.

        İlçede ağır hasarlı raporu verilen ancak mülkiyet sahiplerinin yürütmeyi durdurma talebiyle yargıya taşıdığı binalarla ilgili hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Ağır hasarlı 6 katlı bina iş makinesiyle yıkılırken, enkaz kamyonlarla belirlenen alanlara taşındı.

        Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, yargı süreci sona eren tüm yapıların planlanan takvim dahilinde Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yıkılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

