Malatya'da devrilen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı.



E.T. yönetimindeki 01 AFH 830 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolunun Savaklı Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.





Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralanan sürücü anne E.T. ile çocukları A.T. ve M.T, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

