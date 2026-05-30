        Malatya Haberleri Malatya'da dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Malatya'da dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Malatya'da 23 farklı dolandırıcılık suçundan 38 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 119 bin 980 lira para cezası ile arandığı tespit edilen hükümlü yakalandı.

        Giriş: 30.05.2026 - 19:56
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araç sürücüsü Y.K'nin başkasına ait sürücü belgesi ibraz ettiğini belirledi.

        Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 23 farklı dolandırıcılık suçundan 38 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 119 bin 980 lira para cezası ile arandığını tespit etti.

        Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

