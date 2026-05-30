Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Doğanşehir'de köylüler mezarlığı temizledi

        Doğanşehir'de köylüler mezarlığı temizledi

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Günedoğru Mahallesi'nde mezarlık bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Doğanşehir'de köylüler mezarlığı temizledi

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Günedoğru Mahallesi'nde mezarlık bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Mahallede traktörü bulunan vatandaşlar, imece usulüyle bir araya gelerek mezarlık alanını yabani otlardan arındırmak ve düzenlemek için kolları sıvadı.


        Traktörlerinin arkasına bağladıkları tırmıklarla mezarlık alanına giren köylüler, toprağı sürerek çevre düzenlemesini yaptı, yaklaşan yaz ayları öncesinde olası yangın risklerine karşı güvenli hale getirdi.


        Günedoğru Mahalle Muhtarı Münir Akbaş, her yıl geleneksel hale getirdikleri mezarlık düzenleme işini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Geçmişlerimizin yattığı bu alanı temiz tutmak bizim vefa borcumuzdur. Traktörünü kapıp gelen, emeği ve desteği olan tüm köylülerime teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        Alkollü magandanın kurşunu, genç kızı hayattan kopardı
        Alkollü magandanın kurşunu, genç kızı hayattan kopardı
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Ekibini doğurtmuş!
        Ekibini doğurtmuş!
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!

        Benzer Haberler

        İki otomobilin peş peşe çarptığı yaya öldü
        İki otomobilin peş peşe çarptığı yaya öldü
        Depremin vurduğu Malatya'ya 35 milyarlık altyapı hamlesi Malatya'ya Fırat't...
        Depremin vurduğu Malatya'ya 35 milyarlık altyapı hamlesi Malatya'ya Fırat't...
        Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Demiryol-İş heyetinden MESOB'a tebrik ziyareti
        Demiryol-İş heyetinden MESOB'a tebrik ziyareti
        Doğanşehir'de bulunan sansar yavrusu koruma altına alındı
        Doğanşehir'de bulunan sansar yavrusu koruma altına alındı
        18 yaşındaki Beyzanur, çocuk parkında ölü bulundu / FOTOĞRAF DÜZELTMESİ
        18 yaşındaki Beyzanur, çocuk parkında ölü bulundu / FOTOĞRAF DÜZELTMESİ