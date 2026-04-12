Malatya'da inşaattan düşen kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde inşaattan düşen kişi hayatını kaybetti. Cevherizade Mahallesi'nde bulunan şantiye alanına giren Muhammed Ali Şahin (31), 3 metre yükseklikten zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muhammed Ali Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

