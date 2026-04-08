        Malatya Haberleri

        Malatya'da Şehir Mezarlığı Camisi'nin temeli atıldı

        Malatya Şehir Mezarlığı'nda 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alarak yıkılan ve yapımını hayırsever iş adamının üstlendiği caminin temeli törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Malatya'da Şehir Mezarlığı Camisi'nin temeli atıldı

        Malatya Şehir Mezarlığı'nda 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alarak yıkılan ve yapımını hayırsever iş adamının üstlendiği caminin temeli törenle atıldı.

        Vali Seddar Yavuz, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, deprem sonrasında şehrin yeniden inşa edildiğini belirtti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise göreve geldikten sonra mezarlıktaki ilk icraatının protokol binasını kaldırmak olduğunu belirterek, "Mezarlığın protokolü olmaz, hepimizin nihayetinde toprak olacağı bir yer burası." ifadelerini kullandı.

        Er, depremde Malatya'da 172 caminin yıkıldığını belirterek, caminin Osmanlı mimarisiyle inşa edileceğini ve hem mezarlığa hem de şehre hitap edeceğini kaydetti.

        Hayırsever iş adamı Arif Karaca ise "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er burada bir cami ihtiyacı olduğunu söylediğinde biz Karaca ailesi olarak bu camiyi yapmayı üstlendik. İnşallah buraya yakışacak bir cami inşa edeceğiz." dedi.

        İl Müftüsü Ramazan Dolu'nun duasının ardandan caminin temeli atıldı.


        Temeli atılan cami, 800 metrekare zemin kat, 300 metrekare çekme kat ve 150 metrekare son cemaat yeri olmak üzere toplam bin 250 metrekare kapalı alan ile bin metrekare avlu kısmından oluşacak. Camide aynı anda bin 500 kişi ibadet edebilecek.

        Törene AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

