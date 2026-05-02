Malatya'da tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde tırın çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Z.T'nin kullandığı 06 ECH 289 plakalı tır, Malatya-Kayseri kara yolunda Hamit Kalay'a (58) çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan Kalay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde tırın kazanın ardından durmayarak uzaklaştığı tespit edildi. Çalışmalar sonucu belirlenen araç, Malatya kent merkezinde polis ekiplerince durduruldu. Gözaltına alınan sürücü Z.T, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

