Malatya'da uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
Malatya'da 3 kilo 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da 3 kilo 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Elazığ kara yolunun Kale Uygulama Noktası'nda durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Aramada şeker çuvalları içerisinde 3 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
