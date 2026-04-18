Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 662 gram sentetik uyuşturucu, 156 sentetik ecza hap ile ruhsatsız 1 tüfek ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 7 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

