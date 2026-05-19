Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Alaşehir, Demirci ve Selendi'de 19 Mayıs kutlandı

        Alaşehir, Demirci ve Selendi'de 19 Mayıs kutlandı

        Manisa'nın Alaşehir, Demirci ve Selendi ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 16:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaşehir, Demirci ve Selendi'de 19 Mayıs kutlandı

        Manisa'nın Alaşehir, Demirci ve Selendi ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

        Alaşehir Şehir Stadı'nda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Onur Katar'ın konuşmasıyla başlayan törende öğrenciler şiir, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okudu.

        Çeşitli spor gösterilerinin yer aldığı program, bando takımının gösterisiyle sona erdi.

        Törene Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör de katıldı.

        - Demirci

        15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Spor Tesisleri'nde devam eden programda öğrenciler, "Atatürk'ün İzinde; Köklerin Yankısı, Geleceğin İmzası" adlı koro gösterisi ile "Uygarlığa Doğru Yürüyüş" temalı koreografi sundu. Halk oyunları ekibi de gösteri gerçekleştirdi.

        Spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

        Törene Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara da katıldı.

        - Selendi

        Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nda çelenk sunma töreniyle başlayan program Üç Eylül Şehir Stadyumu'nda devam etti.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tayyar Selvi'nin günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sahneledi.

        Spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

        Törene Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız ile Belediye Başkanı Murat Daban da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Okul servisi elektrikli oldu
        Okul servisi elektrikli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı

        Benzer Haberler

        Tır ile elektrikli motor çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı
        Tır ile elektrikli motor çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı
        19 Mayıs'ta Atatürk Kent Parkı doldu taştı
        19 Mayıs'ta Atatürk Kent Parkı doldu taştı
        Manisa ilçelerinde 19 Mayıs coşkusu
        Manisa ilçelerinde 19 Mayıs coşkusu
        Manisa'nın ilçelerinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Manisa'nın ilçelerinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Yunusemreli judoculardan Türkiye Şampiyonası'nda çifte madalya
        Yunusemreli judoculardan Türkiye Şampiyonası'nda çifte madalya
        Manisa'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
        Manisa'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı