Alaşehir, Demirci ve Selendi'de 19 Mayıs kutlandı

Manisa'nın Alaşehir, Demirci ve Selendi ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.



Alaşehir Şehir Stadı'nda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Onur Katar'ın konuşmasıyla başlayan törende öğrenciler şiir, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okudu.



Çeşitli spor gösterilerinin yer aldığı program, bando takımının gösterisiyle sona erdi.



Törene Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör de katıldı.



- Demirci



15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Spor Tesisleri'nde devam eden programda öğrenciler, "Atatürk'ün İzinde; Köklerin Yankısı, Geleceğin İmzası" adlı koro gösterisi ile "Uygarlığa Doğru Yürüyüş" temalı koreografi sundu. Halk oyunları ekibi de gösteri gerçekleştirdi.



Spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.



Törene Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara da katıldı.



- Selendi



Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nda çelenk sunma töreniyle başlayan program Üç Eylül Şehir Stadyumu'nda devam etti.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tayyar Selvi'nin günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sahneledi.



Spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.



Törene Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız ile Belediye Başkanı Murat Daban da katıldı.

