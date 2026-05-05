Alaşehir Devlet Hastanesi'nde kermes düzenlendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde danışmanlık hizmeti alanların yaptıkları nakış, çini, ebru ve resim gibi çalışmalar kermeste satışa sunuldu.





Alaşehir Devlet Hastanesindeki kermesin açılışında konuşan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burçin Güler Uslu, yıl boyunca danışanlarla çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Kurslar sayesinde danışanların yaşam kalitelerinin arttığını anlatan Uslu, bu sayede çok sayıda el emeği ürün hazırlandığını aktardı.







