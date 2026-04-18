        Demircili kardeşler, güreşçi kispeti üretiyor

        Manisa'nın Demirci ilçesinde ayakkabı ustası ve tamircisi Kozak kardeşler, pehlivanların güreşte giydiği kispeti üretmeyi sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Manisa'nın Demirci ilçesinde ayakkabı ustası ve tamircisi Kozak kardeşler, pehlivanların güreşte giydiği kispeti üretmeyi sürdürüyor.


        Baba mesleği ayakkabı ustalığını devralan Mehmet (54) ile kardeşi Murat Kozak (53), Camiatik Mahallesi'nde 41 yıldır mesleklerini yapıyor.

        Kozak kardeşler, bir taraftan da pehlivanların güreşte giydiği kispeti üretiyor. Kispetler Türkiye'nin farklı ilerindeki güreşçilere gönderiliyor.

        Murat Kozak, AA muhabirine, yılda 10'a yakın kispet diktiğini söyledi.

        Her kispet için 3 metre uzunluğunda dana derisi kullandığını ifade eden Kozak, pehlivanın beden ölçüsüne göre kalıp çıkardığını ve yoğun el emeği verdiğini anlattı.

        Kispeti yapmak için güreşlere gittiğini ve sahada gözlem yaptığını kaydeden Kozak, "Piyasa güreş yapan pehlivanlara çok sayıda kispet dikiyorum. Başpehlivan Kadir Ergin ve ekibine, Antalya, Kocaeli ve Erzurum gibi birçok ile kispet dikip gönderdim. Meslek veya sanat öğrenmek isteyen yok. Kendi çocuklarımda dahil." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

