Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:Manisa19 Mayıs
Hakemler: Hakan Ülker, Enes Biroğlu, Mehmet Ali Vardar
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem, Cissokho, Yunus Emre Dursun (Dk. 68 Ahmet Şen), Vargas (Dk. 90+5 Ada İbik), Lindseth, Osman Kahraman (Dk. 77 Muhammed Enes Kiprit), Diony
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe (Dk. 67 Kitsiou), Berkay Sülüngöz, Soldo, Furkan Doğan (Dk. 78 Mesut Özdemir), Hakan Yeşil, Bekir Karadeniz, Wilks, Hamza Akman (Dk. 78 Clarke-Harris), Denic, Görkem Bitin
Goller: Dk. 5 Diony, Dk. 90+5 Muhammed Enes Kiprit (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 39 Bekir Karadeniz, Dk. 71 Mesut Özdemir (Atko Grup Pendikspor), Dk. 45 Yunus Emre Dursun, Dk. 89 Yasin Güreler (Manisa FK)
