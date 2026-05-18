        Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 00:51 Güncelleme:
        Dindarlı Mahallesi'ndeki bağda zemin düzeltme çalışması yapan Mehmet S'nin (80) kullandığı 45 H 7413 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yapılan kontrolde sürücü Mehmet S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Traktör sürücüsünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

