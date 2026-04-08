        Manisa'da tamir etmeye çalıştığı otobüsün altında kalan usta yaralandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde arıza yapan otobüsü tamir etmek için altına giren motor ustası, krikonun boşalması sonucu aracın altında kalarak ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, Topçu Asım Mahallesi İzmir Caddesi'nde işçi taşıyan otobüs, motor kısmındaki arıza nedeniyle durdu.

        Sanayiden çağrılan motor ustası Ruhi K. (55) otobüsün arka tarafını krikoyla kaldırarak aracın altına girdi. Tamir işlemi sırasında krikonun aniden boşalması sonucu Ruhi K. otobüsün altında kaldı.

        Kazayı gören çevredeki vatandaşlar otobüsü kaldırarak Ruhi K.'yı çıkardı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan usta, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı ve sonrasında vatandaşların yardıma koşması bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Hakan Çakır davasında karar
        Hakan Çakır davasında karar
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"

        Benzer Haberler

        Atıklar kadınların elinde sanata dönüşüyor
        Atıklar kadınların elinde sanata dönüşüyor
        MCBÜ'de "21. yüzyılda kadın ve sağlık" konuşuldu
        MCBÜ'de "21. yüzyılda kadın ve sağlık" konuşuldu
        Yağmurun ardından şükür duası
        Yağmurun ardından şükür duası
        Yunusemre Belediye Meclisinde 46 madde karara bağlandı
        Yunusemre Belediye Meclisinde 46 madde karara bağlandı
        Tabaktaki Manisa kebabı üçüncülük getirdi
        Tabaktaki Manisa kebabı üçüncülük getirdi
        Turgutlu Belediyesi 2025 yılını artı bütçeyle tamamladı
        Turgutlu Belediyesi 2025 yılını artı bütçeyle tamamladı