Manisa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Manisa'da ikinci kez düzenlenen, Türkiye Kültür Yolu Festivali konser, sergi, söyleşi, çocuk etkinlikleri, sanat ve gastronomi programlarından oluşan içeriğiyle kapılarını ziyaretçilere açtı.



Manisa Müzesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, festivalin bu yıl 26 ilde gerçekleştirildiğini, Manisa'nın da ikinci kez bu organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.



Festivalin Türkiye'nin kültürel zenginliğini, mirasını ve tarihi birikimini yansıtan önemli faaliyetlerden biri olduğunu belirten Çam, "Her ne kadar kültür, sanat faaliyeti olsa da aynı zamanda gençliğimizin bilinçlenmesi, geçmişinden gelen mirasına sahip çıkması, geleceğe aktarılması konusundaki bir çabanın da yansıması olarak görülmesi lazım." dedi.



Festivallerin düşünmeyi, araştırmayı ve üretmeyi teşvik ettiğini dile getiren Çam, kültür, şehir ekonomisi, gastronomi, müzeler ve tarihi değerler açısından da önemli işlevler üstlendiğini kaydetti.



Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada barış ve huzurun korunması için önemli çabalar gösterildiğini belirten Çam, festivaller aracılığıyla uluslararası etkileşimin ve kültürel açılımların artarak devam edeceğini söyledi.



Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklerin kentlerin kimliğine katkı sağladığını belirtti.



Bu tür organizasyonların gençlerin geleceğe daha kararlı bakmasına ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine yardımcı olduğunu ifade eden Özkan, dijitalleşmenin kültürel yaşam üzerindeki etkilerine değindi.



Özkan, gençlerin farklı kültürleriyle aynı anda etkileşim kurabildiğini, bunun hem fırsatlar hem de riskler barındırdığını belirterek, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin bu doğrultuda şekillendirilmesinin güçlü toplum ve güçlü devlet anlayışına katkı sağlayacağını söyledi.



AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç da geçen yıl hizmete açılan Manisa Müzesi'nde antik dönemlerden Osmanlı dönemine uzanan süreçten 1700'den fazla eserin sergilendiğini söyledi.



Festival kapsamında konserler, sergiler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programlarıyla kentte bir hafta boyunca yoğun bir kültür ve sanat atmosferi yaşanacağını kaydeden Arınç, vatandaşları etkinliklere davet etti.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisini gezerek eserleri inceledi.



Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çocuk şenliği etkinlik alanı ziyaret edildi.



Açılış törenine Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Kaymakamı Cemalettin Cantürk, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile diğer ilgililer katıldı.

