Turgutlu'da Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler anıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı ve Polis Haftası dolayısıyla anma programı düzenlendi.



Program kapsamında Şehitler Camisi önünde vatandaşlara lokma ikram edildi, şehitler için mevlit okutuldu.



Daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun ve beraberindeki heyet, şehit kabirlerini ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

