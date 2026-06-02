        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ahmet Cingöz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ahmet Cingöz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım Şehir Stadı'nda düzenlenen törende teknik direktör Ahmet Cingöz 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

        Kulüp başkanı Rıdvan Aşar, törende yaptığı açıklamada, Ahmet Cingöz ile çalışacak olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Yeni sezonda güçlü, genç ve dinamik bir ekip oluşturacaklarını ifade eden Aşar, mevcut kadronun kaliteli oyunculardan oluştuğunu ve takıma birkaç takviye yapılacağını belirtti.

        Taraftarların endişe etmemesi gerektiğini dile getiren Aşar, "Ekibimiz gece gündüz çalışıyor. Ahmet hocamız ve ekibiyle sürekli istişare halindeyiz. Görüşmelerimizi tamamlayarak anlaşmayı resmiyete döktük. Bundan sonra sezon hazırlıklarına hız vereceğiz. Mardin halkına hayırlı olsun." diye konuştu.

        Teknik direktör Ahmet Cingöz ise geride kalan sezonda elde edilen şampiyonlukta emeği geçen kulüp çalışanlarına, futbolculara ve teknik ekibe teşekkür etti.

        Yönetimin duyduğu güvenin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Cingöz, taraftarların desteğini her zaman hissettiklerini anlattı.

        Trendyol 1. Lig'de daha zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirten Cingöz, yıllardır farklı liglerde edindiği teknik direktörlük, yardımcı antrenörlük ve sportif direktörlük tecrübelerini takımın başarısı için kullanacağını söyledi.

        Transfer çalışmalarına da değinen Cingöz, şunları kaydetti:

        "Bulunduğu şehri sahiplenen, formasını sonuna kadar terleten ve mücadele eden oyunculardan oluşan bir kadro kuracağız. Geçen sezon bunu başardık, bu sezon da aynı anlayışla hareket edeceğiz. Taraftarlarımız transfer konusunda heyecanlı olabilir ancak doğru adımları atarak ilerleyeceğiz. Mardin'i kendi evi gibi gören oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Türkan'ın ölümünde korkunç görüntü! Balkonda asılı kalıp düştü!
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Galatasaray'dan 10 numara operasyonu!
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
