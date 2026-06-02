Mardin'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 68 AE 646 plakalı hafif ticari araç, Sultanköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, S.D. (30), İ.Ç. (13), K.Ç. (57) ve K.Ç. (20) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.