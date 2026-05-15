Mardin'de ambulans uçak 70 günlük bebek için havalandı
Mardin'de 70 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören, Ventriküler Septal Defekt (kalbin sol ve sağ karıncıklarını ayıran duvarda doğuştan bir deliğin bulunması) teşhisi konulan hidrosefali (beyinde sıvı birikmesi) hastası 70 günlük bebek Bilge G'nin, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.
Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığınca bebek için Mardin'e ambulans uçak gönderildi.
Hastaneden alınarak Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirilen bebek, ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
