Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de ambulans uçak 70 günlük bebek için havalandı

        Mardin'de ambulans uçak 70 günlük bebek için havalandı

        Mardin'de 70 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 12:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de ambulans uçak 70 günlük bebek için havalandı

        Mardin'de 70 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören, Ventriküler Septal Defekt (kalbin sol ve sağ karıncıklarını ayıran duvarda doğuştan bir deliğin bulunması) teşhisi konulan hidrosefali (beyinde sıvı birikmesi) hastası 70 günlük bebek Bilge G'nin, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığınca bebek için Mardin'e ambulans uçak gönderildi.

        Hastaneden alınarak Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirilen bebek, ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
        Cannes'da bebek müjdesi

        Benzer Haberler

        Mardin Valisi Akkoyun, Kızıltepe ilçesinde incelemelerde bulundu
        Mardin Valisi Akkoyun, Kızıltepe ilçesinde incelemelerde bulundu
        Nusaybin'de 100 yataklı öğretmenevi ve 24 derslikli kompleksi temeli atıldı
        Nusaybin'de 100 yataklı öğretmenevi ve 24 derslikli kompleksi temeli atıldı
        Mardin Valisi Akkoyun, Kızıltepe'de ziyaretlerde bulundu
        Mardin Valisi Akkoyun, Kızıltepe'de ziyaretlerde bulundu
        Ölümlü kazaya karışıp kaçan şoför jandarma ekipleri tarafından yakalandı
        Ölümlü kazaya karışıp kaçan şoför jandarma ekipleri tarafından yakalandı
        Hayırsever işadamı Özel'den Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine anlamlı...
        Hayırsever işadamı Özel'den Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine anlamlı...
        Mardin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Mardin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü