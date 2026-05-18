Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11-17 Mayıs'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.

