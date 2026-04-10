Mardin'de devrilen motosikletteki sürücü öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü öldü. Mehmet Emin T'nin (42) kullandığı motosiklet Kırsal Kocalak Mahallesi mevkisinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Emin T'nin cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

