Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de "Tespih Fuarı" açıldı

        Mardin'de "Tespih Fuarı" açıldı

        Mardin'de bu yıl ikincisi düzenlenen "Tespih Fuarı" kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 17:49 Güncelleme:
        Mardin'de "Tespih Fuarı" açıldı

        Mardin'de bu yıl ikincisi düzenlenen "Tespih Fuarı" kapılarını açtı.


        Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Tespihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu ile Mardin Antika Tespih ve Gümüşçüler Derneği işbirliğinde Artuklu Fuar Alanı'nda "Tespih Fuarı" düzenlendi.

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve davetliler, fuarın açılışını yaptı, stantları gezerek tespihleri inceledi.

        Mardin, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Bitlis, Şanlıurfa, Adıyaman, İstanbul, Erzurum, Elazığ, Bursa ve Mersin'den katılan tespihçiler, fuarda açılan 84 stantta yaptıkları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.

        Vali Akkoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişten miras kalan huzur, barış ve kardeşlik şehri Mardin'de aynı zamanda çok önemli sanat ve zanaatların da yaşatıldığını söyledi.

        Bu mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gayret gösterdiklerini aktaran Akkoyun, şöyle konuştu:

        "Tespih Mardin'imizin, ülkemizin kültüründe, geleneğinde var olan çok önemli bir sanat. Bu coğrafyada var olan tespihi hem tanıtmak hem de tespih ustalarımızı, vatandaşlarımızla buluşturmak amacıyla bu sene ikincisini düzenlediğimiz fuarımızın açılışını yaptık. Mardin'de esnaflarımızı, zanaatkarlarımızı, sanatkarlarımızı bir araya getiren bu tür etkinlikleri önemsiyor ve destekliyoruz. İnşallah fuar önümüzdeki yıllarda devam ederek geleneksel bir hale gelir. Tespih ve fuarı inşallah Mardin akla gelecek. Bütün gayretimiz bu."

        Türkiye Tespihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Rezan Yılmaz ise Mardin'in kültürlerin başkenti olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin birçok bölgesinden esnafın bir araya gelmesini sağlayan fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Mardinli Abdulkadir Atasoy da yaklaşık 12 yıldır tespih yaptığını belirterek, "Gerçekten yoğun katılımın fazla olduğu güzel bir fuar oldu. İnşallah her sene tekrarlanan geleneksel bir fuar haline dönüşür." ifadelerini kullandı.

        Adana'dan gelen Zınnar Yusuf da çok farklı ürünleri ve doğal taşları beğeniye sunduklarını anlatarak, vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

        Fuar, 3 Mayıs'a kadar açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

