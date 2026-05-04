Anamur ilçesinde eğitimini tamamlayan hafızlık öğrencilerine belgeleri verildi

Mersin'in Anamur ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 15 öğrenci belgelerini aldı. Hafızlık öğrencileri, Anamur Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, "Hafız olduk kornaya basarak kutlayabilirsiniz" yazılı döviz astıkları araçlarla konvoy yaparak gitti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa katılan İl Müftüsü Mustafa Topal, öğrencileri tebrik etti. Topal, öğrencilere belgeleri ve hediyelerini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.