        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali

        Giriş: 09.04.2026 - 22:37 Güncelleme:
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali


        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Sinisa Prpa (Sırbistan)

        Çimsa ÇBK Mersin: Sventoraite 10, Allen 20, Kennedy Beren Burke 17, Vanloo 8, Iagupova 10, Büşra Akbaş, Sinem Ataş, Juskaite 8, Esra Ural Topuz 2

        Athinaikos Qualco: Winterburn 9, Pavlopoulou 2, Prince 18, Parks 12, Anigwe 14, Raca 2, Tsineke 14, Miller, Louka , Tadic 4, Hristova 2

        1. Periyot: 18-20

        Devre: 38-43

        3. Periyot: 61-61

        Beş faulle çıkan: 47.38 Anigwe (Athinaikos Qualco)




        MERSİN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

