Bozyazı ilçesinde eTwinning ödül töreni düzenlendi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde eTwinning ödül töreni düzenlendi.
Giriş: 07.05.2026 - 17:02 Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde eTwinning ödül töreni düzenlendi.
Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen törene, Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, eTwinning İl Koordinatörü Bircan Keleş, öğretmenler ve okul müdürleri katıldı.
Törende program kapsamında kalite etiketi alan öğretmenlere ödülleri verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri