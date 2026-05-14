Erdemli ilçesinde üniversite öğrencileri yıl sonu gösterisi düzenledi

Mersin'in Erdemli ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından "13. Geleneksel Turizm Animasyonu Yıl Sonu Gösterisi" gerçekleştirildi. Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulu Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Turizm Animasyonu Programı öğrencileri yıl boyunca derslerde edindikleri bilgileri sahneye yansıttı. Etkinlikte öğrenciler tarafından müzik, dans gösterileri ve skeçler sergilendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.