        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri İkizler ve iki kuzeninin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili cip sürücüsünün 22,5 yıla kadar hapsi istendi

        SERKAN AVCİ - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde cipiyle ikizler ve iki kuzenine çarpıp ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 10:52 Güncelleme:
        D-400 kara yolu Bekirde Kavşağı'nda 2 Şubat'ta yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan ikizler Kübra Güney (15) ve Büşra Güney (15) ile kuzenleri Necla Öztürk (17) ve Zehra Serdil Atak'ın (18) hayatını kaybettiği, Burkan Acar (22) ve Yunus Bagı'nın (35) yaralandığı kazanın ardından tutuklanan cip sürücüsü Melis K. (25) hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

        Sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, olay sonrası cipin Mersin'deki bayisinden kaza analizi için istenilen EDR datalarının (olay veri kaydedicisi) teknik incelemeyle rapor haline getirildiği, buna göre kaza saatlerinde 3 farklı darbe kaydının araç sistemine işlendiğinin saptandığı belirtildi.

        Rapora göre, cipin hava yastıklarının patlamasından 5 saniye önce kara yolunda saatte 149 kilometre hızla seyrettiği bilgisi verilen iddianamede, ilk darbe anında araç hızının saatte 80 kilometre olduğu anlatıldı.

        - "Herhangi bir vatandaşa çarpmadım"

        İddianamede emniyet ve savcılıkta alınan ifadelerine yer verilen sanık Melis K, kara yolunda seyir halindeyken bir tırın aracına doğru yaklaştığını öne sürdü.

        Melis K. şu beyanda bulundu:

        "Sol şeritten saatte 55-60 kilometre hızla giderken sağımdaki tır, benim şeridime kaydı. Üzerime doğru kırınca tıra çarpmamak için ben de sola doğru kırmama rağmen tır aracımın sağ ön tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracım savruldu ve refüje çıktım. Bir ağaca çarptığımı hatırlıyorum. Herhangi bir vatandaşa çarpmadım hatta aracımdan çıktığımda orada bulunan tanımadığım şahıslar bana '5-6 kişiye tır çarptı ve kaçtı, senin suçun yok' dediler. Aracımı kontrol ettiğimde kan izi ya da hasar yoktu. Zaten o anda panik haldeydim. Yayalara çarpıldığını duyunca ağladım. Aracımın sağ kısmında neden hasar yok bilmiyorum. Tır çok büyük olduğu için onun rüzgarı bile benim savrulmama yeterlidir."

        - Sanık kazada "asli kusurlu" bulundu

        Sürücünün "yayalara çarpmadım" iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen bilirkişi heyetinin araçta inceleme yaptığı belirtilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

        "İncelemenin ardından düzenlenen raporda, araçta yapılan inceleme ve yetkili servisle yapılan mütalaada ilk çarpmanın kaldırıma, ikinci çarpmanın trafik lambası direği ve ağaca, üçüncü çarpmanın ise karşı yönden gelen tıra çarpma olduğu yönündedir. Aracın sağ tarafında herhangi bir hasar, çizik, vuruk bulunmamaktadır. Bu durum sürücünün ifadesindeki beyanları desteklememektedir."

        İddianamede, bilirkişi raporu ve tespit tutanakları sonucuna göre sürücünün kazada "asli kusurlu" bulunduğu, yayaların ise kusurunun olmadığı belirtildi.

        Sanığın kaza anında "bilinçli taksirle" hareket ettiği görüşüne yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

        "Şüpheli Melis K'nin 50 kilometre hız sınırı olan kara yolunda, gece vakti aracını yolun durumuna ve hız sınırlarına uygun şekilde kullanması gerekirken buna riayet etmeyerek, tedbirsizce ve belirlenen hız sınırının çok üzerinde 149 kilometre hızla kullanarak, olayın meydana geldiği ışıklı kavşağa giriş yaptığı sırada kaldırımın köşesine, ışık direğine ve yayalara çarparak, 4 kişinin ölümüne neden olduğu, 2 kişinin de yaralanmalarına ve vücutlarında kırık oluşmasına neden olduğu, böylelikle üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır."

        Melis K'nin yargılanmasına 3 Temmuz'da başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

