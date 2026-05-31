Mersin'de kayıp olarak aranan zihinsel engelli kişinin cesedi bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli kişinin cesedi bulundu.
Olukkoyağı Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta, zihinsel engelli İlyas Gök'ten (41) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine AFAD koordinasyonunda arama çalışması başlatıldı.
Çalışma sonucu ekipler Kadıncık Çayı'nda Gök'ün cesedini buldu.
Sudan çıkarılan ceset incelemelerin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
