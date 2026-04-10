        Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Gülnar-Mut-Silifke-Erdemli etabı tamamlandı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 8. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin), Gülnar-Mut-Silifke-Erdemli etabı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 21:47 Güncelleme:
        Bu yıl "Yayladan denize" sloganıyla düzenlenen ve Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan organizasyonun ikinci ayağında sporcular, 126 kilometre pedal çevirdi.

        Gülnar Hükümet Konağı önünden başlayan etabın başlangıcını, Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Soner Yetgin verdi.

        Sporcular, zorlu güzergahta kentin doğal güzellikleri arasında pedal çevirdi.

        Gülnar-Mut-Silifke-Erdemli etabında Yunanistan'dan Nikiforos Arvanitou birinci, Ramazan Yılmaz ikinci, Mustafa Tarakçı ise üçüncü oldu.

        Dereceye giren sporculara, ödülleri Erdemli ilçesindeki sahil bandında düzenlenen törenle verildi.

        Sporcular, yarın Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabında pedal çevirecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        Transit vize sorunu çözüldü
        Kestirmeden gideyim derken kanala uçtu
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatlıses'ten sürpriz
        Çağrı Bey Somali'de
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tour Of Mersin'in Gülnar etabı tamamlandı
        Mersin'de Yenişehir Belediyesi'ne 'rüşvet' ve ihaleye fesat' operasyonu (3)
        AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Çokkeser, Toroslar Belediyesinin bütçe açığı...
        Mersin'de otelin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        At eti skandalına adı karışan firma yetkilileri, Mersin'deki yolsuzluk oper...
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti
