        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin, yılın ilk çeyreğinde turunçgil ihracatında zirvede yer aldı

        Mersin, yılın ilk çeyreğinde turunçgil ihracatında zirvede yer aldı

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'nin turunçgil ihracatının yüzde 46,7'sinin yapıldığı Mersin'den yılın ilk çeyreğinde 325 milyon 600 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Mersin, yılın ilk çeyreğinde turunçgil ihracatında zirvede yer aldı

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'nin turunçgil ihracatının yüzde 46,7'sinin yapıldığı Mersin'den yılın ilk çeyreğinde 325 milyon 600 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

        Verimli topraklarında birçok ürünün yetiştirildiği Mersin, yaş meyve sebze ile turunçgil üretim ve ihracatında önemli rol oynuyor.

        AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-mart döneminde 638 bin 442 ton ürünün dış pazarlarda değerlendirildiği turunçgil sektöründe 697 milyon 678 bin 706 dolarlık döviz girdisi elde edildi.

        Bu ihracata geçen yılın ilk çeyreğinde 201 milyon 344 bin 330 dolarlık katkı sunan Mersin'den, bu yılın aynı döneminde 325 milyon 600 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

        Bu dönemde dış satıma yüzde 46,7'lik katkı sunarak ihracatı sırtlayan Mersin, 288 bin 56 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdi.

        Yılın ilk çeyreğindeki ihracatta Mersin'i 109 milyon 110 bin 793 dolarla Şırnak, 96 milyon 445 bin 553 dolarla Hatay, 76 milyon 311 bin 204 dolarla Adana ve 19 milyon 449 bin 981 dolarla Gaziantep'teki firmalar takip etti.

        - "Mersin hem üretimde hem ihracatta lider durumda"

        Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Hatay'dan başlayıp İzmir'e kadar olan kıyı kesiminde turunçgil üretiminin ön planda olduğunu söyledi.

        Mersin'in turunçgil üretiminde ve dış satımında önemli rol oynadığını vurgulayan Kaçmaz, şöyle konuştu:

        "Mersin Uluslararası Limanı, ihracatta Mersin'i lider konuma getiriyor. Diğer taraftan burada üretilen ürünlerin bir kısmının Şırnak ve diğer iller üzerinden ihracatı yapılıyor. Onun için Mersin hem üretimde hem ihracatta lider durumda. Turunçgil, Mersin'deki insanların yaşam tarzı olmuştur. Ekonomik yönden de çok büyük katkısı var. Mersin, tüm dünyada turunçgilin başkenti olarak anılıyor."

        Kaçmaz, tarladan sofraya gıda güvenliği kapsamında kentte yaş meyve sebzede Bitki Reçetesi (B-Reçete) uygulamasına geçildiğini, bununla üretimlerin tamamının kontrol altında olduğunu kaydetti.


        Bu yılın ocak-mart döneminde en fazla turunçgil ihracatı yapan 5 kent şöyle:

        İllerOcak-Mart (Dolar)
        Mersin325.600.063
        Şırnak109.110.793
        Hatay96.445.553
        Adana76.311.204
        Gaziantep19.449.981

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

