Mersin'de 30 yıllık polis memuru telsiz anonsuyla emekliye ayrıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 30 yıldır görev yapan polis memuru Tuncay Aydın, emekliliğe ayrılmadan önce telsizden meslektaşlarına veda anonsu yaptı.



Türk Polis Teşkilatı bünyesinde 1996 yılında göreve başlayan ve 30 yıl boyunca hizmet veren polis memuru Aydın, yaş haddinden emekli oldu.



Son görev yeri olan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde telsizin başına geçen Aydın, son kez anons geçerek amirleri ve meslektaşlarından helallik istedi.



Aydın'ın veda anonsu, ilçede görevli diğer polis ekiplerince telsiz başında ilgiyle dinlendi.



Anonsun ardından Aydın'a üstün başarı belgesi ve plaket takdim edildi.



Tuncay Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslektaşlarına başarı dileyerek "Meslek hayatım bugün itibarıyla sona erdi. 30 yıllık görevimi gururla tamamladım. Bu mesleğin mensubu olmaktan her zaman büyük onur duydum." dedi.

