Mersin'de bir kişi tartıştığı babasını tabancayla vurarak yaraladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla vurarak yaralayan zanlı gözaltına alındı. Gazipaşa Mahallesi'nde R.Ç. (58) ile oğlu Z.Ç. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Yanındaki tabancayla babasına ateş eden Z.Ç. olay yerinden kaçtı. Yaralanan R.Ç. ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yakalanan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

