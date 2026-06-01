Mersin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İ.E. yönetimindeki 06 EAB 904 plakalı hafif ticari araç ile M.S. idaresindeki 33 AYY 234 plakalı otomobil, Arslanlı Mahallesi'nde çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçlardaki 6 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

