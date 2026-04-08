Mersin'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Mersin'in Anamur ilçesinde, motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. M.Y'nin (14) kullandığı 33 AJN 887 plakalı motosiklet, Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Meryem G'ye (37) çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

