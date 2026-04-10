Mersin'de otelin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Mersin’in Akdeniz ilçesindeki otelin çatı katında çıkan yangın söndürüldü. 3 Ocak Mahallesi 5422 Sokak'taki 2 katlı otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oteldeki vatandaşlar tahliye edilirken itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

