Mersin'de şelaleye girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde şelaleye girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki gencin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Çağlayan Mahallesi'nde 4 Nisan'da Tarsus Şelalesi'ne girdikten sonra akıntıya kapılan Kerem Batu Kaplan'ın bulunması için polis, itfaiye, Sahil Güvenlik, AKUT ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütülüyor.
Şelalenin aktığı Berdan Nehri'ni botlarla inceleyen ekiplere, su altında araştırma yapan dalgıçlar destek veriyor.
Dron destekli çalışmada, baraj kıyısı ve 82 Evler Mahallesi'nde de araştırma yapılıyor.
Çalışmaları takip eden gencin babası Osman Kaplan ve yakınlarının bekleyişi sürüyor.
