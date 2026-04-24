Mersin'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



E.Ç. idaresindeki 46 E 3246 plakalı hafif ticari araç ile M.B.Ş. yönetimindeki 33 EFS 69 plakalı otomobil, Akdeniz Mahallesi D400 kara yolu Çamlık mevkisinde çarpıştı.



Kazanın etkisiyle otomobil refüjdeki aydınlatma direğine, hafif ticari araç ise ağaca çarptı.





Otomobilin ikiye bölündüğü kazada sürücülerin de aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

