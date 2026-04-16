        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 37 zanlı tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 249 şüpheliden 37'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Valiliğin açıklamasına göre, polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince 6-12 Nisan'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyonlar düzenlendi.

        Bazı ikamet, iş yeri ver araçlarda yapılan aramada 4 bin 606 uyuşturucu hap, 1411 gram uyuşturucu, 4 tabanca ve 36 fişek ele geçirildi, 249 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 37'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

